Вашингтон, 15 июля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена поддерживает идею урегулирования палестино-израильского конфликта путем возвращения к границам 1967 года, сообщают 15 июля местные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома.

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Данное заявление Байден сделал после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«Президент Байден подтвердил наличие прочных связей между палестинским и американским народами и подчеркнул свою приверженность двухгосударственному перемирию на основании границ по состоянию на 1967 год при согласованных израильтянами и палестинцами обменах территориями», — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, что вопрос о возвращении Израиля к границам до 1967 года и прекращении оккупации палестинских территорий впервые был затронут администрацией экс-президента США Барака Обамы.