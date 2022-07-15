Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Желтый уровень опасной погоды объявили в Санкт-Петербурге на субботу, 16 июля, из-за ожидаемой грозы, сообщили 15 июля в пресс-службе Смольного.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По информации Росгидрометцентра, с 12:00 мск до 21:00 мск 16 июля на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — предупреждают власти города.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 16 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, ночью местами. Днем местами грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12…+14 гарусов, днём +19…+21 градус. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем — повышаться.

В воскресенье, 17 июля, также местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, в окрестностях местами до +9 градусов, днём +19…+21 градус. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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