Москва, 15 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. Соглашение было подписано 14 июля, сообщили в «Роскосмосе».

NASA На МКС

В российской госкорпорации считают, что данное соглашение отвечает интересам России и США. Соглашение должно способствовать развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции и «эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях».

В рамках соглашения предполагается, что при возникновении нештатных ситуаций, приведших к к отмене или задержке запуска космических кораблей России или США, на борту МКС всегда будет как минимум один космонавт «Роскосмоса» и один астронавт NASA, которые будут обслуживать российскую и американскую части станции, соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России и США активно обсуждают свертывание работы МКС в ближайшие годы. Связано это в первую очередь с санкциями, которые власти США ввели против России. Санкции затронули в том числе и российскую космическую отрасль.