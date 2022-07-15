Ижевск, , 17:17 — REGNUM В настоящее время работы в муниципальных образованиях по подготовке к отопительному сезону ведутся в среднем для этого периода темпе, общая готовность объектов составляет 33%. Об этом на аппаратном совещании доложил и. о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Без отопления Pixabay.com

По выполненным мероприятиям подготовки к зиме лидируют Каракулинский, Якшур-Бодьинский, Сюмсинский и Воткинский районы, здесь показатель готовности превышает 50%.

На подготовительные мероприятия городам и районам республики предусмотрены субсидии на сумму 165,8 млн рублей. Эти средства пойдут на капитальные ремонты инженерной инфраструктуры и приобретение необходимых материалов для капитальных ремонтов объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

При этом Ибрагимов отметил, что с учетом роста цен на материалы и большой степени износа объектов ЖК этой суммы может быть недостаточно. Объем необходимых средств составляет 74,6 млн рублей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил минфину республики проработать этот вопрос.

«Есть статьи расходов, которые можно передвинуть на более поздний срок или другой источник найти. Но тепло — его никуда не сдвинешь», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии прошлого отопительного сезона паспорт готовности к зиме не получил Сарапул в связи с расторжением концессионного соглашения с ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК).

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