Москва, , 17:15 — REGNUM На 75-м году жизни скончался футбольный тренер Георгий Ярцев, сообщает 15 июля РЕН ТВ.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

СМИ уточняет, что футбольный специалист ушёл из жизни в Москве. Подробности пока не уточняются.

Ярцеву было 74 года. Как игрок он выступал за различные советские клубы, наибольшее признание получил в московском «Спартаке», в составе которого становился чемпионом Советского Союза.

В качестве глава тренера он приводил красно-белых к победе в чемпионате России в 1996 году. Также Ярцев тренировал футбольную сборную.