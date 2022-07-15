Тобольск, Тюменская область, 15 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске проводится проверка по факту падения из окна квартиры двухлетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кот у окна

Падение произошло 15 июля 2022 года около 13:00 (11:00 мск). Из окна пятого этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. Ребёнок получил различные травмы и госпитализирован в больницу.

Предварительно установлен, что мальчик, находясь один в комнате, залез на подоконник, и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Мама мальчика в этот момент была на кухне.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало РИА REGNUM, в Краснотурьинске Свердловской области девятилетний мальчик упал из окна с высоты третьего этажа.