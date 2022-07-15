Тель-Авив, Израиль, , 17:17 — REGNUM Президент США Джо Байден 15 июля вылетел в Саудовскую Аравию после визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан, сообщают местные СМИ.

Джо Байден

Байдена проводили в аэропорту Бен-Гурион премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент страны Ицхак Герцог в присутствии почетного караула израильской армии и военного оркестра.

Во время прощания политики не стали делать новых совместных заявлений перед прессой.

Напомним, что на фоне поездки в Израиль Байден попытался также оживить связи с Палестиной, выделив порядка $316 млн Рамале.

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