Москва, , 17:23 — REGNUM Казахстан больше зависит от России, чем Россия от Казахстана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Разговор Путина с Токаевым, скорее всего, подвел итог тем противоречиям, которые возникли в последние месяцы в связи с желанием Казахстана исполнять западные санкции», — заявил эксперт.

Видимо, был достигнут какой-то компромисс, уверен политолог. Скорее всего, Токаев пообещал не усердствовать в применении западных санкций, а мы смягчили позицию по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Казахстан вряд ли смог заставить Россию пойти на уступки, так как он зависит от РФ гораздо больше, чем РФ от Казахстана, полагает Александров.

«Альтернативный нефтепровод — это сейчас фантастика, и в его реализацию никто не поверил бы. Поэтому эта тема даже не возникала. А поставки танкерами через Азербайджан — дело затратное, и объем этих поставок не может быть большим. Так что альтернативы КТК у Казахстана нет и не предвидится. Вообще, торговля Казахстана с Западом идет в основном через нас, и этот фактор надо использовать, чтобы влиять на поведение этого «союзника», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор между президентами России и Казахстана.