Москва, 15 июля 2022, 17:11 — REGNUM Комитет Госдумы по делам СНГ запросит у МИД России информацию о мерах по усилению выездного пункта консульского обслуживания в Тирасполе посольства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, соответствующее предложение депутата Госдумы Константина Затулина («Единая Россия») поддержала нижняя палата парламента.

Константин Затулин
Константин Затулин
Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Утверждение Мантурова и экстренные законы – все новости из Госдумы»

«Хочу обратить внимание на то, что по соседству с Украиной и Приднестровье в течение последних лет все больше обостряются проблемы наших соотечественников, желающих продлить действие своих российских паспортов или вступить в российское гражданство без проволочек и промедлений», — отметил Затулин в ходе заседания Госдумы.

Он обратил внимание парламентариев на то, что молдавская сторона всячески препятствует работе консульского пункта посольства РФ в Молдавии, находящегося в Тирасполе. Очередь на продление паспортов — 20 тыс. человек, для подачи на гражданство — 60 тыс. человек, привел данные депутат.

«Прошу поручить профильному комитету Госдумы по делам СНГ запросить МИД России и проинформировать Госдуму о незамедлительных мерах по устранению существующих проблем, кадровом усилении выездного пункта консульского обслуживания в Тирасполе посольства РФ», — сказал Затулин.

Предложение нашло поддержку у парламентариев.