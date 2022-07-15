Москва, 15 июля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по делам СНГ запросит у МИД России информацию о мерах по усилению выездного пункта консульского обслуживания в Тирасполе посольства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, соответствующее предложение депутата Госдумы Константина Затулина («Единая Россия») поддержала нижняя палата парламента.

Duma.gov.ru Константин Затулин

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«Хочу обратить внимание на то, что по соседству с Украиной и Приднестровье в течение последних лет все больше обостряются проблемы наших соотечественников, желающих продлить действие своих российских паспортов или вступить в российское гражданство без проволочек и промедлений», — отметил Затулин в ходе заседания Госдумы.

Он обратил внимание парламентариев на то, что молдавская сторона всячески препятствует работе консульского пункта посольства РФ в Молдавии, находящегося в Тирасполе. Очередь на продление паспортов — 20 тыс. человек, для подачи на гражданство — 60 тыс. человек, привел данные депутат.

«Прошу поручить профильному комитету Госдумы по делам СНГ запросить МИД России и проинформировать Госдуму о незамедлительных мерах по устранению существующих проблем, кадровом усилении выездного пункта консульского обслуживания в Тирасполе посольства РФ», — сказал Затулин.

Предложение нашло поддержку у парламентариев.