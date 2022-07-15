Москва, , 17:29 — REGNUM Фонд содействия инновациям объявляет о начале отбора проектов по конкурсу «Старт-Искусственный интеллект-1» (очередь V) в рамках программы «Старт». Грантовая поддержка разработчиков проводится благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Искусственный интеллект

Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития. В рамках конкурса «Старт-Искусственный интеллект-1» будут поддержаны технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

«Грант Фонда — это не только возможность для инициативных предпринимателей получить деньги на создание стартапа. Это десятки российских продуктов на основе искусственного интеллекта, которые уже в следующем году появятся на рынке и смогут использоваться гражданами и предприятиями для решения повседневных задач — от получения персональных рекомендаций по улучшению состояния здоровья до интеллектуальных систем контроля качества изготовления деталей и работы станков, мониторинга животноводческих ферм», — комментирует заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков.

Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

Конкурс «Старт — Искусственный интеллект» реализуется для создания новых и поддержки существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать новую продукцию, сервисы и (или) решения с использованием технологий искусственного интеллекта.

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru. Подробные условия и порядок участия в конкурсе «Старт-ИИ-1» (очередь V) находятся в Положении о конкурсе «Старт-ИИ». Заявки на конкурс «Старт-ИИ-1» (очередь V) принимаются до 10:00 (мск) 29 августа 2022 года.

«Сейчас искусственный интеллект — это своего рода «умный молоток». Все зависит от того, в чьих руках он находится и как его используют. Но в перспективе ИИ способен к самостоятельной игре, во всяком случае, я не вижу физических препятствий. Самообучение, самосовершенствование? Это в нем и сейчас уже заложено», — отметил профессор, д. т. н., член-корреспондент РАН, заведующий отделением ФИЦ ИУ РАН, директор по науке Smart Engines, заведующий кафедрой МФТИ Владимир Арлазаров.

Реализация проекта должна быть направлена на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (например, разработка и изготовление прототипа продукта, его испытания), которые позволят проверить реализуемость заложенных в НИОКР научно-технических подходов и решений для снятия научно-технических рисков реализации проекта в целом, а также позволят оценить возможность создания на последующих стадиях реализации проекта продукта, востребованного на рынке.

По результатам выполнения договора гранта грантополучателем должны быть достигнуты следующие результаты:

НИОКР завершен;

создана научная и (или) научно-техническая продукция;

подана заявка на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и/или за рубежом.

Максимальный размер гранта — до 4 млн рублей. Плановый срок выполнения НИОКР — 12 месяцев. В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты малого предпринимательства.

В начале апреля 2022 года правительство выделило на поддержку IT-отрасли из своего резервного фонда 21,5 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей направлено именно на гранты. Из них 10,8 миллиарда направляются Российскому фонду развития информационных технологий, 2 миллиарда Фонду содействия инновациям, 1,2 миллиарда рублей получит фонд «Сколково». Каждый из них специализируется на поддержке компаний на разной степени развития — стартапы, первое промышленное внедрение, выдача грантов заказчику на внедрение и зрелые компании.

Дополнительная субсидия, выделенная Фонду содействия инновациям в 2022 году, составляет 2 млрд рублей, их предполагается направить на поддержку 107 проектов до конца года.

Получить поддержку по нацпроекту «Цифровая экономика» может российская компания, которая планирует разработку, внедрение и масштабирование перспективного ИТ-продукта. С каждым годом программа поддержки модернизируется и расширяется, охватывая новые аудитории. Сегодня практически любая ИТ-компания может начать с доступных программ акселерации, затем претендовать на гранты для ИТ-стартапов и подавать заявку на более крупные субсидии. Подробно об условиях получения грантов можно узнать на ресурсе ит-гранты. рф.

Как сообщало ИА REGNUM, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.