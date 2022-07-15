Ижевск, 15 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Удмуртии с начала летней оздоровительной кампании и по настоящее время работает 521 детский лагерь. В их числе 17 — загородных и 12 санаторно-оздоровительных учреждений, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу минобразования Светлану Болотникову.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

В 469 лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений подошла к концу первая смена, здесь отдохнули 32 762 ребенка. В 23 лагерях труда и отдыха отдыхали и работали 250 детей.

В первый месяц летних каникул было проведено 49 профильных смен различной направленности. Реализуются в республике также 93 программы по организации временного трудоустройства подростков.

«Всего в течение июня отдохнули и оздоровились, были заняты и трудоустроены более 49 тысяч детей и подростков», — заключила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным управления Роспотербнадзора республики, за первую смену лагеря, работающие на территории региона, допустили 175 нарушений санитарного законодательства. Было проведено 57 проверок в учреждениях отдыха и оздоровления.