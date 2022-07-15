Москва, 15 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Компании из недружественных стран должны понимать, что у них не получится забирать деньги в России и использовать их на поддержку экономики своих стран. Как передает корреспондентИА REGNUM15 июля, об этом заявил спикер Госдумы РФВячеслав Володин при обсуждении в первом чтении законопроекта, предлагающего создать единого оператора наружной цифровой рекламы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Вот о чем речь, поэтому, если мы с вами понимаем, те, кто пришел к нам раньше и сформировал здесь свои предприятия, а по отношению к России их страна ведет себя недружественно, должны поступать также, как ведет их страна, но только в данном случае по отношению к их компаниям. Вот о чем речь. Мы с вами эти вопросы уже не рез и не два обсуждали. А так получается, здесь зарабатывают и эти же средства используют на борьбу с нами», — сказал Володин.

По его словам, ко второму чтению нужно четко сориентировать законопроект для того, чтобы из России ушли те, кто ведут себя недружественно.

«И здесь говорить о том, что: нет, они там себя порядочно сейчас позиционируют, там нет никаких призывов. Какую страну представляете? Нидерланды? Как себя ведут Нидерланды по отношению к Российской Федерации? Враждебно? Все, ребята, чемоданы закрывайте и выезжайте к себе. А так получается, зарабатывают на нас, на гражданах Российской Федерации, на нашей экономике», — добавил спикер Госдумы.