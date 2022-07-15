Губкин, Белгородская область, 15 июля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Передовую технологию по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке горной массы запустили 15 июля на Лебединском ГОКе в Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба Метталлоинвеста Лебединский ГОК

Циклично-поточная технология позволит производству стать более экологичным и эффективным. Выбросы пыли сократятся на 33%, объём образования и размещения отходов вскрышных пород — на 20-40%. На ГОКе рассчитывают, что линия даст возможность транспортировки из карьера не менее 55 млн тонн в год руды. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который выступил перед участниками церемонии с видеообращением, это знаковый для отрасли и экономики России проект.

«Амбициозные планы, реализуемые на предприятии, а также наши совместные социальные проекты укрепляют не только промышленный потенциал и экономику региона, но и способствуют динамичному развитию Белгородчины», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

В этот проект «Металлоинвест» инвестировал около 15 млрд рублей, создано 125 новых рабочих мест.