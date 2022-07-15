Вашингтон, 15 июля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Техаса подал иск против федерального приказа администрации президента США Джо Байдена об обеспечении доступа к абортам в определенных чрезвычайных ситуациях, сообщает 15 июля New York Times.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

Прокурор Ген Пакстон заявил, что федеральное руководство «заставит проводить аборты» в больницах штата.

Данный иск, скорее всего, станет лишь первым шагои в затяжной юридической борьбе между администрацией Байдена и республиканскими штатами, которые выступают чуть ли не за полный запрет абортов после того, как Верховный суд отменил постановление от 1973 года. Теперь права женщин, решивших сделать аборт, не гарантированы.

Иск подан против рекомендаций, выпущенных 11 июля федеральным министерством здравоохранения и социального обеспечения. Отныне федеральный закон обязывает врачей всех штатов, даже где запрещены операции по прерыванию беременности, делать аборты беременным женщинам, обратившимся в отделение неотложной помощи, если их жизни угрожает опасность.