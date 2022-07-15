Саранск, , 16:58 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 357 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

Всего в регионе подтвердили 68 847 случаев заражения коронавирусом, из них 12– за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии накануне госпитализировали семь жителей республики, за минувшие сутки в больницы попали 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 13 жителей республики.