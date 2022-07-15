Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Жаркая погода и массовая подкормка птиц как правило являются причинами массовой гибели уток в летний период в Санкт-Петербурге, объяснили 15 июля в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Утки ближе к вылету теряют бдительность Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Популяция уток, круглогодично обитающих на территории Северной столицы, насчитывает более 20 тыс. особей. При средней продолжительности жизни уток в 9-10 лет ежегодная естественная убыль составляет более 2 тыс. птиц.

«Летом их гибель приходится преимущественно на период жаркой погоды. Также к негативным последствиям приводит массовая подкормка уток жителями города», — заметили в комитете.

Самый многочисленный и распространенный вид уток в Петербурге — кряква. Она питается в основном растительностью, водными насекомыми, мелкими рыбешками. Кряквы любят ряску, что способствует очистке водоемов.

«В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке. Пернатые способны самостоятельно найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб. Особенно естественное питание важно для здорового роста и развития птенцов», — отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович.

Массовая подкормка крякв приводит к их скоплению на водоемах и загрязнению акваторий продуктами жизнедеятельности. В условиях жаркой погоды такие водные объекты в первую очередь подвержены развитию неблагоприятных процессов, в том числе активному размножению сине-зеленых водорослей. Ввиду чего, комитет по природопользованию убедительно просит петербуржцев не кормить уток и других птиц.