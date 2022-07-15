Донецк, 15 июля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. С начала карательной военной операции Украины против народа Донбасса в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибло свыше 8,2 тыс. человек, из которых 116 — дети, сообщает 15 июля аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Уточняется, что только за последние семь дней, с 8 по 14 июля, в республике от действий укронацистов погибли 82 сотрудника силовых ведомств и 31 мирный житель. Кроме того, 238 силовиков и 71 мирный житель были ранены.

Отдельно отмечено, что с 17 февраля текущего года в ДНР от обстрелов украинских нацистов погибли 249 мирных жителей, в том числе 16 детей.

«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике фиксирует нарушения украинской стороной прав жителей Донбасса, в том числе права на жизнь, безопасность, личную неприкосновенность и свободу передвижения», — отмечено на сайте ведомства ДНР.