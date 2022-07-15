Йошкар-Ола, 15 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 15 июля выздоровели с начала пандемии 43 640 жителей республики, за последние сутки выписаны десять человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 800 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализирован один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 три человека.