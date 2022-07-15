Москва, 15 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в будущем будет обязательно трудоустроен. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 15 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

По словам Пескова, никаких претензий к качеству работы Рогозина во главе госкорпорации «Роскосмос» у руководства страны нет.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально. Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отправил Рогозина в отставку с поста главы госкорпорации «Роскосмос». На его место был назначен Юрий Борисов, который сегодня же был снят с должности вице-премьера.