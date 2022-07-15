Оксана Переможенко, 15 июля 2022, 18:24 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Киев продолжит оплачивать долги. Об этом со ссылкой на представителя МВФ Джерри Райса сообщает украинское издание «Страна».
«Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться», — сказал он.
Новость обсудили в мессенджере Telegram.
«Да что же это делается, люди добрые! По долгам и платить?» — иронизирует один из участников обсуждения.
«Надейся и жди!» — смеется Татьяна У.
«Бизнес, ничего личного», — с сарказмом добавила Ирина.
«Быстро они напомнили про долги», — добавил Андрей Ч.
«Сейчас украинцам проще добровольно перейти под юрисдикцию России и сказать: «Не мы брали кредиты, а клика! Отдавать не будем, т. к. мы Россия теперь», — пишет Pirat Karsar.
«Ничего страшного, дадут в кредит, чтобы оплатить предыдущий кредит», — с юмором написал Николай Ш.
«Это предсказуемо…» — отреагировала Ирина.
«Запад ничего просто так не делает. Останется кусочек Украины, и они будут платить по счетам. Любопытно, сколько лет они будут платить, 100 лет или больше?» — задалась вопросом Алла.
«Украинцы, как вам? А еще впереди за бесплатную военную помощь будете платить, да и вашим внукам и правнукам останется долгов куча. Как вам такая независимость?..» — не без сарказма поинтересовался один из комментирующих.
«Пускай прыгают дальше, и за ленд-лиз [Америке] платить придется», — прокомментировал Андрей.
«Вот как присоединится Украина к России, так и покажет МВФ пролетарский шиш!» — шутит «Капитан Зелёный».
«Хм. У них дефицит бюджета, им дают деньги, чтобы не было его, взамен требуют, чтобы ещё долги отдавали. Кажется, круг замкнулся и экономике Украины дефолт обеспечен такими темпами», — отреагировал Анатолий С.
«Эти акулы капитализма откусят голову и не подавятся», — добавила Надежда К.
«Наслаждайтесь, украинцы, весь мир с вами», — смеется Ира.
«Пусть попрощаются со своими денежками, надо знать, кому давали!» — добавила Валентина М.
«Коллекторов пришлют?» — иронизирует Иван Ш.
«А чего ждали от англосаксов-пиратов?! Историю надо учить реальную. Для этих западных живодеров украинцы всего лишь папуасы и пушечное мясо против России. Ну и пограбить, конечно, что Запад и делал сотнями лет со своими колониями», — написал Алексей.
«Когда берешь кредит, ясный пень, что его надо отдавать, или есть ещё варианты?» — задалась вопросом Надья.
«Такие большие, а в сказки верят», — пишет Vladimir W.
«У меня вопрос на засыпку… Экономика Украины в труху… Откуда она возьмёт деньги для возврата долга? Я не экономист, но как-то не складывается у меня мозаика», — добавил Иван В.
«Дружба дружбой, а табачок врозь или денежку вынь, да положь…» — подытожила Anne D.