Москва, , 16:53 — REGNUM Темпы экономического развития стран ЕАЭС будут восстанавливаться по мере стабилизации цепочек поставок и перестройки финансовых потоков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«У стран ЕАЭС есть хорошая возможность увеличить свой экспорт в Россию, в том числе обеспечить каналы продвижения параллельного импорта для России и тем самым нивелировать негативные факторы, вызванные усилением рубля, — сказала Степанова. — За счет разницы между уменьшающимся импортом и увеличивающимся экспортом экономики стран ЕАЭС получат дополнительное развитие на фоне роста своей валютной выручки».

Как подчеркнула Степанова, экономическая активность в странах ЕАЭС может вырасти за счет наращивания экспорта сельскохозяйственной, продовольственной, промышленной продукции в Россию, развития банковской системы Казахстана, Армении и Киргизии за счет увеличения денежных потоков и внешнеторговых операций в национальных валютах и предоставления дополнительных платежных возможностей для российских банков, отключенных от SWIFT.

«У банков ЕАЭС, прежде всего Казахстана, есть шанс увеличить долю своих финансовых продуктов и услуг на российском рынке», — уточнила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, как экономики государств ЕАЭС отреагируют на укрепление рубля.

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