Москва, , 16:51 — REGNUM Экономический в РФ вредит странам ЕАЭС сильнее, чем сильный рубль, так как они в значительной степени зависят от РФ через каналы торговли и финансов, включая прямые инвестиции и денежные переводы трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Впрочем, ослабление валют стран ЕАЭС к рублю действительно может стать дополнительным проинфляционным фактором в союзных государствах, — сказала она. — В 2022 году возможны спекуляции на национальных валютных рынках, что может формировать негативные ожидания относительно будущей курсовой динамики тенге, сома, армянского драма, а также инфляционные ожидания. Резкие и значительные колебания валютного курса несут угрозу финансовой стабильности и устойчивой работе рынков этих стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что укрепление российского рубля может привести к тому, что государствам ЕАЭС придется сокращать социальные расходы.

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