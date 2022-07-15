Москва, , 16:49 — REGNUM Если Банк России понизит ключевую ставку на полпроцента, то участники рынка получат психологическую отмашку, что настало время брать кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Конечно, призрак рецессии не дает сегодня покоя большинству стран Старого и Нового света, и нужно пытаться оживлять экономику, но и таргетирования инфляции никто пока не отменял, хотя дискуссии на эту тему постоянно ведутся, — сказала Белянчикова. — Поэтому шаг в полпроцента вниз даст скорее психологическую отмашку ряду участников рынка, что настало время брать кредиты, пока ставка невысока и не произошло разворота к осеннему ее повышению».

Кроме того, как пояснила Белянчикова, небольшое снижение ставки по депозитам и другим инструментам заставит вкладчиков и частных инвесторов совершать покупки, а не копить, ибо новая ставка на сегодня покрывает лишь половину потерь от годовой инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белянчикова рассказала, как ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку.

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