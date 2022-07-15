Москва, 15 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Законопроект о создании единого оператора наружной цифровой рекламы не имеет двойного дна. Как передает корреспондентИА REGNUM15 июля, об этом заявил автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по экономической политикеАртем Кирьянов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Заседание в Госдуме

Следите за развитием событий в трансляции: «Утверждение Мантурова и экстренные законы – все новости из Госдумы»

При обсуждении документа в первом чтении депутат Госдумы от КПРФСергей Обухов сослался на данные, по которым документ был подготовлен для лоббирования интересов определенных компаний.

«Опровергаю вот эти измышления и наветы. Намерения мои чисты и прозрачны», — сказал Кирьянов.

Напомним, согласно документу, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.