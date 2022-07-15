Москва, , 16:48 — REGNUM Центральный банк России в июле 2022 года, скорее всего, понизит ключевую ставку на 25-50 базисных пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наиболее вероятным выглядит снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25-50 базисных пунктов, — сказала она. — Подобное изменение само по себе не приведет к тектоническим сдвигам. Скорее оно послужит сигналом участникам рынка о поступательном движении экономики в выбранном направлении и поддержке этого направления регулятором. Кроме того, стоит прислушаться к мнению Банка России, что дефляционные цифры июня 2022 года скорее обусловлены укреплением рубля и коррекцией после весеннего роста цен, чем иными более фундаментальными факторами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что укрепление рубля будет нивелировано за счет снижения ключевой ставки.

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