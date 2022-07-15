Белгород, 15 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. На строительной площадке будущего парка аттракционов и развлечений в Белгороде 15 июля забили первую сваю, сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Забивка свай для парка отдыха

Под масштабную зону отдыха отдано 21,8 га на Центральном пляже города вблизи улицы Корочанской. Под аттракционы отведено 10 гектаров, у парка появится и собственная парковка на 500 машиномест. При разработке проекта учитывалась карта грунтовых вод, что позволит сделать здесь водные объекты, каналы и аквагорку. Пространство разделят на четыре зоны — стимград, «Заколдованная деревня», «Белгородские забавы» и «Сказочный лес».

Первую очередь парка планируют открыть ко Дню города Белгорода 5 августа 2023 года. Стоимость нового объекта составляет 1,5 млрд рублей.