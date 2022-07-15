Нижний Новгород, , 16:47 — REGNUM Только каждый десятый нижегородец знает, кто из депутатов Государственной думы России является представителем Нижегородской области. Таковы результаты опроса 538 жителей региона, проведённого «NewsNN».

Госдума

90% респондентов признались, что не в курсе того, кто представляет их интересы в нижней палате федерального парламента.

Также опрос показал, что за помощью к депутатам обращались лишь 7% нижегородцев. При этом проблемы 4% обратившихся парламентарии решить не смогли или не захотели.

Более половины опрошенных жителей Нижегородской области считают бессмысленной тратой времени попытки просить народных избранников о чём-либо — таковых насчитывается 54%.