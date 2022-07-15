Москва, 15 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Экспортерам российской стали необходимо выдвинуться на новые рынки развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич. Так она прокомментировала прогнозы о падении экспорта российской стали.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

«Производство российской стали в связи с санкциями и снижением экспорта на 50% может сократиться к концу 2022 года на 30–40%, — сказала Бунич. — Безусловно, развитие программы импортозамещения, а также развитие российского авиа- и автомобилестроения, производство сельскохозяйственных машин будут способствовать развитию внутреннего рынка стали. В сложившихся условиях необходимо использование различных инструментов государственной поддержки отрасли, в том числе снижение налоговых ставок, льготное кредитование, госинвестирование и так далее».

В связи с этим она отметила, что в настоящее время импортерами российской стали остаются Турция, Китай, Тайвань, страны ЕАЭС.

«Экспортерам российской стали в будущем необходимо продвигаться на новые рынки развивающихся стран, где значительную конкуренцию им могут составить Китай и Индия», — полагает экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как снижение активности в автомобильной промышленности РФ сказалось на производстве российского стального проката.