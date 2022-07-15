Дубай, ОАЭ, 15 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В бета-версии мессенджера Telegram появилась возможность установить запрет на получение голосовых сообщений. Об этом 15 июля сообщил телеграм-канал «Код Дурова».

Saymandigital.com Telegram

Данная функция доступна только для владельцев Android-устройств, оформивших платную подписку Premium. Пользователь может оставить возможность посылать голосовые сообщения контактам, а также добавить конкретных пользователей в исключения, а всем остальным запретить.

ИА REGNUM напоминает, что в мессенджере платная подписка появилась 20 июня 2022 года. Она позволяет увеличить лимит на отправку файлов, добавить эксклюзивные реакции и стикеры, а также даёт особый значок премиум-пользователя.