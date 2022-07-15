Нижний Новгород, 15 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года в Нижегородской области пропали без вести 4 007 человек. Из них — 444 дети и подростки, передаёт «Время Н» со ссылкой на данные регионального управления внутренних дел.

cocoparisienne Пропавший человек

За это время удалось установить местонахождение 3 977 исчезнувших нижегородцев, в том числе 408 несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы отмечают, что ещё 36 пропавших детей и подростков объявили в федеральный розыск. В итоге полицейские смогли разыскать 31 из них, а оставшихся пятерых по-прежнему ищут по всей России.

Также стало известно о том, что за 2021 год в Нижегородской области пропали без вести 9 346 человек, среди которых 741 несовершеннолетний.

В результате полиция смогла найти 9 290 исчезнувших нижегородцев, в том числе 652 детей и подростков — на территории региона и ещё 88 — после объявления в федеральный розыск. Одного ребёнка всё ещё ищут по всей России.