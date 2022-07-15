Вашингтон, 15 июля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В США с 16 июля начнет работу новая горячая линия с номером 988 для помощи в борьбе с суицидом, сообщает 15 июля Washington Post.

Телефон

В данный момент национальная линия спасения от самоубийств (National Suicide Prevention Lifeline) пользуется десятизначным номером: 800−273-TALK (8255). За 2021 год операторы линии ответили более чем на 2,1 миллиона звонков.

Ожидается, что переход на простой трехзначный номер телефона поможет большему количеству людей, которые нуждаются в помощи специалистов.

Правозащитники надеются, что повышение госудрственных раходов на оказание экстренной помощи поможет облегчить доступ и к другим услугам в области психического здоровья.

Напоним, что закон о введении нового номера был подписан ещё экс-президентом США Дональдом Трампом в конце 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, статистика за второй квартал 2021 года по самоубийствам среди военнослужащих США показала, что их количество выросло почти на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.