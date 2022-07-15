Брюссель, , 17:03 — REGNUM Европейское сообщество ожидает, что Сербия воздержится от углублений отношений с Россией. Так представитель Европейской комиссии Петер Стано 15 июля прокомментировала опубликованную в сербских СМИ информацию, согласно которой российский телеканал RT открывает представительство в Сербии.

Петер Стано Eeas.europa.eu

Стано напомнил, что Сербия должна согласовать свои решения с решениями Евросоюза, который ограничил вещание российского государственного телеканала RT на своей территории.

«RT является инструментом российской пропаганды и дезинформации, которые сопровождают незаконную агрессию Кремля против Украины. В этом контексте мы ожидаем, что Сербия воздержится от углубления отношений с Россией — страной, которая массово нарушает Хартию ООН и международное право», — заявил Стано «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, что в марте 2022 года ЕС запретил вещание российских СМИ Sputnik и RT. Сербия с 2012 года является кандидатом на вступление в ЕС, поэтому она должна присоединиться к решениям Брюсселя перед тем, как стать членом Евросоюза.

В сербских СМИ 14 июля появилась информация о том, что RT планирует открыть телеканал в Сербии.