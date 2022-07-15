Бишкек, , 16:43 — REGNUM Власти Киргизии намерены переселить из Афганистана на историческую родину 400 семей этнических киргизов, то есть около полутора тысяч человек. Об этом заявил министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на пресс-конференции сегодня, 15 июля.

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По его словам, их планируют перевезти в Ошскую область Киргизии в течение 2022–2024 годов. Там, на территории Чон-Алайского района, уже выделили 70 гектаров земель для будущих переселенцев.

«На их обустройство на новом месте потратят 244,5 млн сомов (около 182 млн рублей). В том числе 77,2 млн сомов (57,4 млн рублей) — на строительство домов», — подытожил высокопоставленный чиновник.

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