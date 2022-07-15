Москва, , 16:42 — REGNUM Пока в мировой финансовой системе доминирует доллар, но его позиции заметно ухудшаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Лариса Александрова.

Доллары 401(K) 2012

«В европейских странах повышается роль евро, в азиатском регионе — юаня. В дальнейшем может появиться новая единая глобальная валюта, — сказала Александрова. — Сейчас формируются локальные финансовые рынки, центральные банки меняют структуру своих международных резервов, снижая долю доллара, а это свидетельствует об отказе от однополярности мирового финансового рынка. Дедолларизация мировой экономики снижает зависимость стран от США и ФРС, лишает эмитента глобальной валюты его преимуществ. Ведь эмитируя ведущую международную резервную валюту, можно иметь торговый дефицит и не думать о росте внешнего долга».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЕЦБ запаздывает с повышением ставки, что в итоге оборачивается снижением курса евро относительно доллара.

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