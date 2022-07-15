Москва, 15 июля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Укрепление российского рубля может привести к тому, что государствам ЕАЭС придется бороться с импортируемой инфляцией, в частности сокращая социальные расходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила доцента департамента банковского дела и макропруденциального регулирования финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Елена Соколова.

wilhei Рубли

«Во-первых, при таких резких колебаниях курса сложно будет говорить о выполнении стратегической задачи по переходу на расчёты в национальных валютах — в цену товара придется закладывать расходы на хеджирование сделок относительно свободно конвертируемых валют, иначе эффект от торговой операции будет малопредсказуем, — сказала она. — Во-вторых, России будет сложно проявлять свою «мягкую силу» и привлекать на обучение студентов из стран СНГ, у них может просто не оказаться денег на это в нужном объеме».

Кроме того, как отметила Соколова, партнерам России по ЕАЭС потребуются меры по снижению «импортируемой» инфляции, такие как сокращение социальных расходов, развитие новых производств, поиск новых рынков сбыта своей продукции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что укрепление рубля простимулирует российских импортеров наращивать поставки продукции из стран ЕАЭС.