Москва, 15 июля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Укрепление рубля простимулирует российских импортеров наращивать поставки продукции из стран ЕАЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила доцент департамента банковского дела и макропруденциального регулирования финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Елена Соколова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что укрепление рубля может негативно сказаться на экономиках стран ЕАЭС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Для внешней торговли, без сомнения, полезна относительная стабильность курса валютных пар на промежутке финансового цикла, а не резкие колебания этого курса, — сказала она. — Укрепление российского рубля приведет к тому, что нашим соседям станет выгодней заниматься экспортом в Россию своих (и чужих) товаров, чем это было раньше. Их товары в России будут дешевле и быстрее найдут своего покупателя, что простимулирует российских импортеров на наращивание ввоза продукции из стран ЕАЭС. Вопрос только в том, есть ли у них необходимые объемы товаров для такого роста и адекватно ли их качество потребностям российского рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, почему для стран ЕАЭС сильный рубль будет благоприятным, а не негативным фактором.