Елец, Липецкая область, , 16:39 — REGNUM В Липецкой области после вмешательства прокуратуры Ельца работникам АО Завод Стройматериалов «Елецкий» выплачена задолженность по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

На предприятии допускались задержки выплаты заработной платы работникам. Прокурор города внес представление в адрес руководителя организации, а также возбудил дело об административном правонарушении.

Прокурор направил в суд иски о взыскании с предприятия в пользу работников компенсации за задержку выплаты заработной платы, за неиспользованный отпуск, а также компенсации морального вреда.

В итоге задолженность по заработной плате перед работниками завода на общую сумму более 600 тыс. рублей погасили.