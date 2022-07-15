Ульяново, Калужская область, , 16:41 — REGNUM Река Рессета и её поймы в пределах Ульяновского района официально признаны памятником природы регионального значения. Площадь уникального природного комплекса, пополнившего природно-заповедный фонд области, составила 1355 гектаров. Об этом 15 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Река Рессета Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Река Рессета — один из крупнейших притоков реки Жиздры, который протекает большей частью в обширной заболоченной пойме, частично поросшей густым травостоем и кустарниками, а частично покрытой широколиственными лесами, среди которых встречаются чистые дубравы и сосновые боры. Уровень ландшафтного и биологического разнообразия пойменного комплекса Рессеты оценивается как высокий. Всего здесь обитает более 30 видов мхов, 377 видов сосудистых растений, 88 видов беспозвоночных, 1 вид миног, 26 видов рыб, 9 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 111 видов птиц и 35 видов млекопитающих. Из редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области и (или) Красную книгу Российской Федерации, в реке Рессете и ее пойме зарегистрированы дикранум зеленый, мецгерия вильчатая, касатик (ирис) сибирский, гудайера ползучая, ластовень ласточкин, турча болотная, шашечница диамина, подкаменщик обыкновенный, жерлянка краснобрюхая, гадюка обыкновенная, аист белый, журавль серый, крачка речная, выдра речная и многие другие.

«Современное состояние долины реки Рессеты оценивается как хорошее. Из-за труднодоступности большая ее часть не испытывает антропогенной нагрузки, поэтому Рессету и её пойму можно отнести к ненарушенным природным комплексам, отличающимся хорошей сохранностью естественных природных объектов, богатством и разнообразием растительного и животного мира и являющимся частью ключевой орнитологической территории России «Рессетинские разливы» международного ранга», — отметил Владимир Жипа.

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