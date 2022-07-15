Нижний Новгород, , 16:37 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 117 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 412 262 человека на 15 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Врач в Красной зоне

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 18 жителей области, накануне в больницы попали 30 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 424 920 случаев заражения коронавирусом, из них 115 — за минувшие сутки. 11 586 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, накануне скончались три жителя области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области был выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 92 жителя региона.