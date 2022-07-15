Москва, 15 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Принятие законопроекта, регулирующего вопросы распространения цифровой наружной рекламы, может поставить под угрозу историческую целостность целых городов. Как передает корреспондентИА REGNUM15 июля, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренцииАлексей Ситников («Единая Россия») при обсуждении документа в первом чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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По его словам, в законопроекте содержится положение, согласно которому при заключении договоров с единым оператором не применяется положение закона «О рекламе» касающаяся объектов культурного наследия и запрета на размещение рекламных конструкциях на этих объектах.

«Вы своим законом внесенным это положение отменяете, ставя под угрозу фактически историческую целостность старых городов России», — сказал парламентарий.

Автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по экономической политикеАртем Кирьянов («Единая Россия») ответил, что регулирование в части культурно-исторических ценностей должно проходить по действующему законодательству.

«Мы не берем на себя какую-то историю с, не дай бог, нарушением исторических комплексов, или с какими-то ценностями в этом плане», — пояснил он.