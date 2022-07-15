Иерусалим, 15 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден посетил 15 июля палестинскую больницу в Восточном Иерусалиме, таким образом посвятив последние часы своего израильского визита восстановлению связей с палестинцами, передаёт The Washington Post.

Джо Байден

Далее Байден направился на встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Для того чтобы попытаться оживить связи США и Палестины, Джо Байден также объявил о выделении порядка $316 млн Рамалле, включая $100 млн на развитие больниц, обслуживающих пациентов с Западного берега и из сектора Газа. Еще $200 млн будут направлены работникам ООН, поддерживающим палестинских беженцев.

Администрация американского президента также объявила о выделении $15 млн в качестве чрезвычайной помощи регионам, пострадавшим от нехватки зерна, а также о внедрении беспроводной телефонной связи 4G на Западном берегу и в секторе Газа.

Напомним, в августе 2018 года администрация предыдущего президента США Дональда Трампа полностью прекратила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, назвав нерациональной модель работы агентства и его бюджетных практик.