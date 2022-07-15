Владимир, 15 июля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Во Владимире по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в деятельности судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области Судебный пристав

Судогодский районный суд вынес решение о сносе самовольно возведенной постройки — ТЦ «Куб» во Владимире на улице улица Чайковского. Однако с марта 2019 года по июнь 2022 года судебные приставы не приняли требуемых законом мер для исполнения решения суда. Здание продолжали эксплуатировать, хотя запрет на эти действия был вынесен ещё в 2019 году. Приставы же «ограничились минимальным объемом исполнительных действий», не отключили самострой от сетей инженерно-технического обеспечения, не привлекли специализированную организацию и не рассчитали стоимость работ по сносу.

Из-за ненадлежащей работы приставов неоднократно принимались решения об отмене постановлений о привлечении должника к административной ответственности.

После прокурорской проверки были возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».