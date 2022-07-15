Москва, , 16:34 — REGNUM Бывший гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подвёл краткие итоги своей работы на посту главы российской космической отрасли.

Восточный причал Роскосмос

Об этом он рассказал 15 июля в интервью агентству РИА Новости.

Рогозин напомнил, что стал гендиректором госкорпорации в самое сложное время и на начальном этапе ему приходилось каждый день искать деньги для спасения предприятий космической сферы.

«Я пришел работать в «Роскосмос» в конце мая 2018 года, то есть четыре года назад — в самое сложное для нашей отрасли время. Помню, как каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия. Центр Хруничева находился, по сути, в банкротном состоянии — не было даже средств на выплату зарплаты. Не лучше была ситуация и на других предприятиях», — цитирует агентство слова Рогозина.

«Тяжелым бременем на отрасль давил так называемый долгострой — 20 лет в цехах пылился многофункциональный лабораторный модуль «Наука». На Восточном предыдущим генподрядчиком первой очереди строительства космодрома были брошены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе жилье для ракетчиков и стартовиков», — рассказал он.

Рогозин отметил, что тогда космическая отрасль была практически деморализована, не было понимания стратегии развития, нехватка финансирования усугублялась коррупционными скандалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент России Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос», которую теперь возглавил Юрий Борисов.

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