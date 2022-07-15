Лос-Анджелес, США, 15 июля 2022, 16:32 — REGNUM Актёр Дуэйн Джонсон объяснил, почему отказался от участия в церемонии вручения премии «Эмми-2022». Об этом 15 июля пишет Page Six.

Дуэйн «Скала» Джонсон
Дуэйн «Скала» Джонсон
Eva Rinaldi

По словам Джонсона, единственной причиной отказа провести церемонию стал его плотный рабочий график. «Это был просто график. Я был очень, очень польщен, когда они (организаторы премии — ИА REGNUM) подошли ко мне и попросили, но всё было завязано на расписании», — объяснил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания NBC помимо Дуэйна Джонсона рассматривает комика Криса Рока в качестве ведущего «Эмми». Рок пока не давал комментариев относительно предложения.

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