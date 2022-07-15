Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Актёр Дуэйн Джонсон объяснил, почему отказался от участия в церемонии вручения премии «Эмми-2022». Об этом 15 июля пишет Page Six.

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

По словам Джонсона, единственной причиной отказа провести церемонию стал его плотный рабочий график. «Это был просто график. Я был очень, очень польщен, когда они (организаторы премии — ИА REGNUM) подошли ко мне и попросили, но всё было завязано на расписании», — объяснил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания NBC помимо Дуэйна Джонсона рассматривает комика Криса Рока в качестве ведущего «Эмми». Рок пока не давал комментариев относительно предложения.