Екатеринбург, 15 июля 2022, 16:29 — REGNUM В Екатеринбурге 78-летнего тренера по боксу задержали после избиения им грабителя. Об этом пишут СМИ.

Колючая проволока
Колючая проволока
Pixabay.com

По информации Е1.ru, дома пожилого человека хотели ограбить. Но он не рассчитал своих сил и ударил нападавшего. Грабитель выжил и написал заявление в полицию, после чего залуженный человек был задержан.

В городской полиции подтвердили журналистам факт задержания. Мужчина третьи сутки находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.