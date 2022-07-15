Екатеринбург, 15 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 78-летнего тренера по боксу задержали после избиения им грабителя. Об этом пишут СМИ.

Pixabay.com Колючая проволока

По информации Е1.ru, дома пожилого человека хотели ограбить. Но он не рассчитал своих сил и ударил нападавшего. Грабитель выжил и написал заявление в полицию, после чего заслуженный человек был задержан.

В городской полиции подтвердили журналистам факт задержания. Мужчина третьи сутки находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.