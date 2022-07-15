Курган, , 16:25 — REGNUM В Курганской области за сутки на 15 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали семерых человек, по выздоровлению выписали тоже семерых. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 15 заражённых коронавирусом курганцев. Ровно как и днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 15 июля выявлено 105 332 случая заражения коронавирусом, выздоровели 103 520 человек, скончались 1443 пациента (ни одного за сутки).

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