Курган, 15 июля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 15 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали семерых человек, по выздоровлению выписали тоже семерых. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 15 заражённых коронавирусом курганцев. Ровно как и днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 15 июля выявлено 105 332 случая заражения коронавирусом, выздоровели 103 520 человек, скончались 1443 пациента (ни одного за сутки).